A alcatra é um corte de carne bovina muito versátil e bastante apreciado na culinária brasileira. Localizada na parte traseira do boi, oferece um equilíbrio entre maciez e sabor, sendo ideal para preparos rápidos e variados do dia a dia. Seja grelhada, assada ou cozida, a alcatra combina bem com temperos simples e ingredientes frescos, permitindo a criação de refeições saudáveis e saborosas para deixar o seu almoço com um gostinho especial.