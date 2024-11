Após o Halloween, é comum sentir o ambiente carregado, como se uma energia densa se fizesse presente. Essa percepção pode estar ligada ao simbolismo e à atmosfera envolvente da data. Tradicionalmente celebrado em 31 de outubro, ele tem raízes no antigo festival celta de Samhain, que marcava o fim do verão e o início do inverno, uma época em que se acreditava que o “véu” entre o mundo dos vivos e dos mortos estava mais tênue.