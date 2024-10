A alimentação exerce grande impacto no funcionamento do cérebro, pois os nutrientes consumidos influenciam diretamente a saúde neural e a cognição. Enquanto alimentos ricos em ômega 3, antioxidantes e vitaminas, como frutas, vegetais e peixes, favorecem a plasticidade sináptica e protegem contra inflamações, dietas com altos teores de açúcar e gorduras saturadas podem causar danos que comprometem o equilíbrio de todo o organismo.