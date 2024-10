Veja como reduzir o consumo de carne de maneira saudável

A carne, tanto vermelha quanto branca, é um dos pilares tradicionais da alimentação brasileira. Presente nas mesas de muitas famílias, ela é vista por muitos como uma proteína insubstituível, sendo parte central das refeições diárias. No entanto, essa percepção tem mudado nos últimos anos. De acordo com a pesquisa “O Consumidor Brasileiro e o Mercado Plant-Based 2022”, realizada pelo The Good Food Institute Brasil (GFI Brasil), 67% dos brasileiros reduziram o consumo de carne em 2022.