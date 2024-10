O câncer de mama continua a ser uma das principais preocupações de saúde no Brasil, com o Instituto Nacional de Câncer (INCA) prevendo cerca de 73.610 novos casos em 2024. Somente no estado de São Paulo, a estimativa é de 20.470 diagnósticos, reforçando a urgência da conscientização sobre a doença e a importância do rastreamento precoce.