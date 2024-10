Depois de alguns minutos de impaciência nos dedos, algo assim como uma abstinência, as mãos perceberam que na verdade estavam livres. Os dedos se alongaram e tocaram as mãos da companheira. Logo seguiu-se o erguer do pescoço e finalmente os olhos se encontraram. O corpo suspirou todo. Quanto tempo havia se passado sem contato presencial? Nenhum dos dois se lembrava.