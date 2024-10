Crianças não são todas iguais. Elas têm personalidades, sentimentos, desejos, comportamentos e sonhos diferentes. A astrologia, em especial, pode influenciar e dizer muito sobre as características de cada uma delas. Por isso, Yara Vieira, astróloga do Astrocentro, explica quais são as particularidades de cada pequeno nativo do zodíaco. Confira!