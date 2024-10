As receitas com peixe oferecem uma excelente maneira de começar a semana com refeições leves, saudáveis e deliciosas. Isso porque essa é uma fonte de proteína magra rica em ômega 3, benéfico para o coração e o cérebro. Além disso, ao escolher opções de preparo mais leves, é possível manter o sabor e a textura do alimento, ao mesmo tempo em que se reduz a ingestão de gorduras adicionais. A seguir, confira como preparar sete opções de pratos com peixe!