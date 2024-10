O Dia das Crianças é uma excelente oportunidade para reunir a família e curtir grandes animações com os pequenos no conforto de casa. Além de garantirem muita diversão e entretenimento, esses filmes também oferecem lições valiosas que ajudam no desenvolvimento infantil, abordando temas como amizade, coragem, empatia e superação. Tudo isso torna o momento de assistir juntos ainda mais especial e significativo.