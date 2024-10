Nos últimos meses do ano, é comum que as chuvas se tornem mais presentes no dia a dia dos brasileiros. Apesar de refrescar as altas temperaturas, ela pode atrapalhar os planos dos ciclistas. Entretanto, como deixar de pedalar não é uma opção para todos, é importante adotar alguns cuidados para garantir que o trajeto seja feito com segurança.