5 receitas com maminha para o almoço

Se você está em busca de um ingrediente para um almoço que seja prático e delicioso, a maminha pode ser a escolha perfeita. Isso porque esse corte, além de suculento e macio, é versátil e permite combinações surpreendentes que vão desde as típicas versões assadas até preparações com molho ou recheadas. E o melhor: facilita o dia a dia até de quem não tem muita experiência na cozinha. A seguir, confira como preparar 5 receitas irresistíveis com maminha!