O magnésio é um mineral essencial para o bom funcionamento do corpo humano, participando de mais de 300 reações bioquímicas, incluindo a produção de energia, a síntese de proteínas e o controle dos níveis de açúcar no sangue. Ele é fundamental para a saúde dos músculos e do sistema nervoso, além de contribuir para a manutenção de ossos fortes e para o bom funcionamento do coração.