Outubro é o mês da conscientização do câncer de mama, e visa principalmente alertar mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), no ano de 2023, foram estimados 73.610 casos, sendo uma média de 66,54 casos para cada 100 mil mulheres.