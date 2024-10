Você tem se sentido exausto ultimamente? Tem sofrido insônia ou ficado doente com frequência? Se sim, talvez sua aura esteja impregnada com energias negativas. Segundo Katrina Devilla, espiritualista da iQuilíbrio, a limpeza espiritual é uma forma de eliminar todas as energias negativas presentes no campo energético, que podem causar desarmonias capazes de afetar não só a saúde mental e emocional, mas também a física.