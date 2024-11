4 estreias incríveis do Prime Video em novembro

O catálogo do Prime Video em novembro está repleto de novidades para todos os gostos. Começando com a estreia do documentário ‘O Maníaco do Parque – Uma história não contada’, que revela informações inéditas sobre o caso que aterrorizou o Brasil, e a série policial ‘Cross’, que acompanha as perigosas aventuras de um detetive. Na metade do mês, a plataforma de streaming disponibiliza a série ‘Segundas Intenções’, uma releitura do clássico filme de 1999, e ‘Sutura’, uma série médica brasileira. Saiba mais abaixo!