A asma é uma das doenças mais prevalentes em todo o mundo, incluindo no Brasil. Conforme o Ministério da Saúde, aproximadamente 20 milhões de brasileiros convivem com essa condição, que ocupa o terceiro lugar entre os atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). Quando ela surge na infância, o cenário pode ser ainda mais delicado, pois as crises tendem a ser intensas e, em casos graves, podem até representar risco de vida.