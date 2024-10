3 orações para o dia de santa Úrsula

Úrsula era uma princesa cristã britânica que havia feito um voto secreto de consagração a Deus, comprometendo-se com a castidade. No entanto, seu pai aceitou a proposta de casamento do general pagão Conanus, e Úrsula pediu três anos para se preparar, esperando convertê-lo ou evitar a união, mas sem sucesso. Ao partir para as núpcias, ela foi acompanhada por onze jovens virgens destinadas a se casarem com os soldados do duque. Durante a peregrinação, passaram por Roma, mas, na volta, foram atacadas pelos hunos em Colônia.