As proteínas desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde do corpo, servindo como “blocos de construção” para células e tecidos. Elas são responsáveis pela formação de músculos, esqueleto, pele, cabelos e unhas e constituem órgãos vitais, como coração, pulmões e rins. Além disso, participam da criação de substâncias essenciais para o funcionamento e a defesa do organismo, incluindo hormônios, enzimas, neurotransmissores e anticorpos.