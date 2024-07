Quando pensamos em purê, muitas vezes a primeira imagem que vem à mente é a do tradicional de batatas. No entanto, essa preparação versátil pode ser transformada em um prato surpreendente e sofisticado com a adição de ingredientes especiais. Seja para um jantar em família ou para impressionar convidados, os purês são frequentemente reinventados, agregando novos sabores e texturas.