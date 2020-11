Entrevista Cristina Ranzolin fala sobre baque com diagnóstico, foco no tratamento e vontade de seguir na TV: "O trabalho é parte da minha cura" Apresentadora do "Jornal do Almoço" conversou com Donna sobre como o câncer de mama virou sua vida do avesso e revela que carinho da família e do público foi essencial para continuar firme