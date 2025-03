Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Nesta terça (25), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

Para você efetivar seus anseios, nesta parte do caminho é necessário prestar mais atenção aos detalhes do que ao grande desenho com que sua alma se regozija a maior parte do tempo. Os detalhes são importantes.