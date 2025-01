Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 31 de janeiro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta sexta (31), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 31/01 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Busque as boas pessoas, porque elas estão por aí, mas entenda que para você as perceber há de haver bondade em seu coração também, porque se não houver traço algum dessa virtude, elas serão invisíveis para seus olhos.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Apesar de quaisquer dúvidas que façam sua mente oscilar, mesmo assim se atire com ousadia na direção de suas pretensões, porque assim você evocará uma misteriosa sorte que circula mascarada no meio da rotina ordinária.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Se toda nossa humanidade sempre tivesse ficado dentro da normalidade e da racionalidade, nada de novo nunca teria acontecido. Uma dose de loucura saudável e criativa é necessária para fazer as reformas necessárias.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

As pessoas distantes parecem melhores do que são, pelo fato de estarem distantes. Tenha isso em mente para não fantasiar sobre certas pessoas que, de fato, quando estão próximas, não evocam sentimentos bons em você.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Se as condições ainda não são as ideais, continue arrumando tudo, porque não será perda de tempo o que você investir para criar beleza e harmonia por onde você transitar. Em parte, você é a alma arquiteta das condições.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Seduzir ou cair na sedução de alguém, esse é um jogo constante de nossa humanidade, que no fundo anda entediada e enfastiada e busca com ardor alguma excitação que a tire do lugar comum. Seria errado esse jogo?