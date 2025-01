Horóscopo do dia : confira a previsão para os 12 signos em 23 de janeiro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quinta (23), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 23/01 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

As mudanças atuais vêm sendo amadurecidas há bastante tempo, por isso, ainda que pareçam acontecer de uma hora para outra, isso é resultado de todos os passos que sua alma deu, e que conduziram até aqui e agora.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

O que você quiser fazer há de ser coordenado com as pessoas envolvidas, porque este é um daqueles momentos do destino em que a soma das pessoas dá como resultado algo maior do que sua mera expressão matemática.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

O cenário é complicado, porém, não mais do que em muitas outras ocasiões de sua vida. Por isso, faça das tripas coração e siga em frente arrumando tudo que estiver ao seu alcance, para que as tensões sejam produtivas.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Ótimo seria se as pessoas fizessem mais concessões do que exigências, mas como para isso o mundo deveria ser bem menos egoísta do que é, será melhor você não depender disso e continuar seu jogo do jeito que está.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Você não precisa entender tudo que acontece, porque não dá para deter os movimentos e se dedicar à reflexão. Por enquanto, continue tampando buracos e fazendo as gambiarras disponíveis, isso será suficiente.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

É fundamental preservar o dinamismo, agindo mesmo que sua alma não tenha certeza de se isso é o certo a se fazer. As incertezas precisam ser deixadas de lado temporariamente, as desconsiderando em nome do avanço.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

É em momentos de elevada tensão que se definem os futuros mais auspiciosos de nossa humanidade. Aceite a tensão, faça amizade com ela, escute o que ela tem a dizer e procure empreender ações de acordo às necessidades.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Certos combinados será necessário fazer, mas não há garantia de que as pessoas se atenham a esses, já que cada uma delas tem seu próprio jogo, pautado pelos interesses que elas têm intenção de obter. É assim.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Não é mera coincidência que você tenha ficado no meio do tiroteio, e a essa hora de nada adianta dizer que você não tem nada a ver com o que acontece, porque, afinal, aí está você, no meio do tiroteio. Aceite.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

De todas as maneiras que você pensar, sempre haverá necessidade de pessoas colaborando para que seus planos sejam realizados. Tenha isso em mente para começar a valorizar devidamente as pessoas de sua vida.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Faça o que estiver ao seu alcance, se mantendo dentro dos limites do que seja mais seguro e confortável para sua alma. Porém, evite se acomodar nessa condição, porque é hora de continuar avançando. É por aí.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03