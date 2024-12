Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Nesta quinta-feira (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Selecione com sabedoria as pessoas com que gostaria de compartilhar este momento, porque assim você colherá regozijo e multiplicará o bem-estar, mas o contrário pode acontecer com as pessoas erradas.