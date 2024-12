Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 7 de dezembro

Arte / Agencia RBS

Neste sábado (7), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco. As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Previsões dos signos para 7 de dezembro

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21 de março e 19 de abril

As amizades serão questionadas e atualizadas, muitas pessoas do passado ficarão para trás enquanto outras, ainda desconhecidas, irão se aproximando e se tornando parte integrante de seu grupo. Esse é seu futuro.

Touro: nascidos entre 21 de abril e 20 de maio

Em toda época da história humana há oportunidades de avanço e evolução, porque mesmo que a hostilidade aumente a níveis insuportáveis, tudo se resume a uma coisa só, anda todo mundo com medo. E as pessoas ficam cegas.

Gêmeos: nascidos 21 de maio e 20 de junho

Câncer: nascidos entre 21 de junho e 22 de julho

De vez em quando bate um medo visceral, e se intromete em todos os assuntos e relacionamentos, como se fosse o dono da verdade. Alguma verdade haverá por trás do medo, mas é certo que esse não tem as rédeas do destino.

Leão: nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto

O fato de haver, temporariamente, pessoas que tenham mais poder que você sobre a realidade, não há de ser encarado como um sinal de seu declínio, nem sobre um futuro obscuro. Tudo é temporário, continue seu caminho.

Virgem: nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro

Não se pode fingir que não se percebeu o que se percebeu. Os tesouros que sua alma enxergou podem não estar disponíveis de imediato, mas existem, são reais, e precisam que você continue em frente com o movimento.

Libra: nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro

As atitudes que você precisa tomar são muito diferentes das que seriam agradáveis para sua alma, porém, são as necessárias, e a necessidade é a verdadeira mãe do destino. Faça a sua parte e reflita depois.

Escorpião: nascidos entre 23 de outubro e 21 de novembro

Tudo que você dava por sabido e garantido precisa ser passado em revista, porque as coisas andam mudando com tanta rapidez que fica difícil sustentar a mesma postura por tempo demais. Cuide para não virar história.

Sagitário: nascido entre 22 de novembro e 21 de dezembro

Prefira o dinamismo, discuta os assuntos em pauta, fique ciente de suas decisões íntimas, mas drible a demanda de você expressar suas definições, porque ainda será necessário negociar muito sobre essas. Em frente.

Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro e 20 de janeiro

As potencialidades são enormes, mas precisam ser amadurecidas, nada está pronto para ser colhido, tudo requer muita dedicação de sua parte. Portanto, se prepare para continuar amadurecendo suas ideias.

Aquário: nascidos entre 21 de janeiro e 18 de fevereiro

É bom refletir com sinceridade sobre seu real papel nos acontecimentos, porque mesmo que sua alma prefira não pensar sobre nada, a realidade e as pessoas pensam sobre você, e enquadram sua alma dentro de algum papel.

Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro e 20 de março