Fernanda Abreu fala sobre sexo na maturidade: "A gente sabe muito mais do que gosta e tem menos vergonha de falar"

Cantora e compositora deu detalhes da vida pessoal e do relacionamento com o produtor musical Tuto Ferraz durante participação no videocast "ELAPod", do jornal O Globo

29/08/2024 - 17h53min Atualizada em 29/08/2024 - 23h08min