A vencedora do BBB 17, Emilly Araújo, conseguiu um resgate para os tios, Marlene e Marivaldo, na tarde de terça-feira (7). Eles estavam ilhados no segundo andar de um prédio comercial em Eldorado do Sul. A influenciadora, que atualmente mora em São Paulo, relatou o desespero após perder o contato com os familiares devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.