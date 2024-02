O ator e humorista Marcelo Adnet foi fotografado beijando uma mulher em um camarote na Marquês de Sapucaí após o primeiro dia de desfiles da Série Ouro do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (10). Após a repercussão, o artista esclareceu que não está mais em um relacionamento com a atriz Patrícia Cardoso, com quem tem uma filha de três anos.