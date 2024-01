Paolla Oliveira, 41 anos, falou sobre como lida com a pressão estética, carnaval e as perguntas sobre ser mãe. A atriz, que é rainha de bateria da Grande Rio e se prepara para desfilar no carnaval de 2024, além de estar prestes a estrear a série Justiça 2, já fez diversas manifestações sobre as críticas que recebe sobre seu corpo e vida pessoal na internet.