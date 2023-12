Salada de maionese. Salada de batata. Cada família chama esse prato de um nome e tem um jeito único de fazer. Não podemos negar que a receita é um clássico da cozinha brasileira e a estrela do Natal. E, é nas celebrações de fim de ano que nos reencontramos com as tradições das nossas casas, as lembranças mais marcantes, os sabores de receitas como estas, aquelas que não saem dos nossos corações e que queremos perpetuar pelas próximas gerações. Nada como uma salada de maionese com o gostinho e as memórias da casa da vó, né?!