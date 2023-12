É nessa época do ano que ele encontra uma brecha para assinar o termo de sobremesa de Natal. Apesar de não aparecer com tanta frequência no nosso dia a dia, o manjar de coco com calda de ameixa tem um lugar especial na ceia. Tem gostinho de casa de vó, mesa cheia de gente, luzinhas piscando e fogos no céu. É perfeito para comer geladinho e pedir bis.