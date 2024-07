A 20ª temporada de Grey’s Anatomy chega nesta terça-feira (16) ao Brasil. A série ambientada no Seattle Grace Hospital — agora Grey Sloan Memorial Hospital — está no ar desde 2005 e, de lá para cá, passou por várias alterações no elenco. James Pickens Jr., intérprete do médico Richard Webber, é um dos poucos atores que segue na atração desde o primeiro episódio.