Milagres do Paraíso (2016) é o destaque na Sessão da Tarde desta sexta-feira (10). O drama mostra a luta da família de Annabel para encontrar um meio de salvar sua vida. Com Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson e Queen Latifah no elenco, o filme será exibido às 15h25min, após Cheias de Charme, na RBS TV.