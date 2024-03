O filme Superação: O Milagre da Fé é o destaque na Sessão da Tarde desta segunda-feira (18). O longa acompanha a história de uma família que ora pela recuperação do filho único após um trágico acidente. Dirigido por Roxann Dawson e com Chrissy Metz, atriz da famosa série This is Us, interpretando a mãe, o filme será exibido após Mulheres de Areia, às 15h25min, na RBS TV.