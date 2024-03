O filme O Príncipe Esquecido (2020) é o destaque na Sessão da Tarde desta quarta-feira (6). Com direção de Michel Hazanavicius, acompanha a história de pai e filha que criaram juntos um mundo imaginário no qual retornam toda noite, antes de dormir. Um dia, a menina quer fazer o ritual sozinha, e o pai se vê obrigado a lidar com a súbita independência da criança. A trama será exibida após Mulheres de Areia, às 15h25min, na RBS TV.