O 11º paredão do Big Brother Brasil 24 foi formado entre domingo e o início da madrugada desta segunda-feira (4). Desta vez, Alane, Davi e Michel disputam a preferência do público, que vota em quem deseja eliminar do programa. O mais votado entre os três dará adeus ao reality show na noite de terça-feira. Yasmin Brunet ganhou a prova bate e volta e escapou da berlinda.