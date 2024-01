O ano de 2024 começa com a exibição de Piratas do Caribe — No Fim do Mundo (2007) na Sessão da Tarde desta segunda-feira (1º). Na sequência da franquia, o famoso pirata Jack Sparrow (Johnny Depp) está isolado em um mar de areia dentro de uma prisão, e seus parceiros precisarão ir até o fim do mundo para resgatá-lo. Dirigido por Gore Verbinski, o filme será exibido às 15h25min, logo após a reapresentação da novela Mulheres de Areia, na RBS TV.