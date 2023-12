O longa Meu Amigo Enzo (2019) é o destaque na Sessão da Tarde desta terça-feira (26). A história é inspirada no romance de Garth Stein, Meu Amigo Enzo ("The Art of Racing in the Rain"), que acompanha a vida de um piloto de corrida e seu cão. A direção é de Simon Curtis. O filme será exibido às 15h25min, logo após Mulheres de Areia, na RBS TV.