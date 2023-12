Nesta quarta-feira (13), a Sessão da Tarde exibe Mesma Hora, No Próximo Natal (2019). Na trama, uma mulher reencontra o namorado de infância nas férias da família, no Havaí. Com elenco de peso, Lea Michele, Bryan Greenberg, Charles Michael Davis, George Newbern e Nia Vardalos, o filme será exibido às 15h30min, logo após Mulheres de Areia, na RBS TV.