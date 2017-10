Confira tudo o que vai acontecer nas novelas da Rede Globo nesta semana de 23 a 28 de outubro:



TV Globo / Divulgação

*** MALHAÇÃO – VIVA A DIFERENÇA ***

Os Lagostins - Samantha, Felipe, Guto e MB Mauricio Fidalgo / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 23 de outubro

Todos se emocionam com a apresentação de Benê ao piano. Tina se desespera com a possibilidade de estar doente e Ellen aconselha a amiga a falar com Mitsuko. Deco anuncia que Tonico conhecerá os avós paternos. Guto leva Benê para passear. Ellen se destaca durante a aula, e Júlia se incomoda. Bóris conta a Dóris que pensa em se dedicar a escrever. Luís convida Marta para passar uma temporada em Paris. Juca e Jota revelam a Ellen que inscreveram o robô dos três em um festival de tecnologia. Mitsuko acalma Tina e afirma que a filha não está doente. MB dá dicas para o vlog de Juca e Samantha. Bóris conversa com Marta sobre suas possibilidades profissionais. Tato tenta se aproximar de Keyla quando Deco chega. Benê questiona Guto sobre seus sentimentos por ela.

Terça-feira - 24 de outubro

Guto diz a Benê que gosta de estar com ela, que sugere que o amigo termine o namoro com Clara. Tato conforta Keyla, que está nervosa com a visita dos pais de Deco. Samantha ajuda Juca com o vlog. Nestor e Odaiuá conhecem Roney, Keyla e Tonico. K1 confronta MB sobre Lica. Anderson e Tina combinam de passar um fim de semana juntos. Benê pede conselhos a Tina e Ellen sobre a relação com Guto. Guto hesita em terminar o namoro com Clara. Odaiuá sugere fazer uma cerimônia indígena para Tonico, e Keyla gosta da ideia. Lica e Felipe discutem. Lica vê Edgar entrar no carro de uma mulher e pede ajuda a MB. Josefina conversa com Tato. Nestor diz que Deco e Keyla precisam se casar. Marta e Luís viajam, e Lica decide promover uma festa em casa.

Quarta-feira - 25 de outubro

Keyla convida as amigas para o ritual indígena em homenagem a Tonico, e comenta sobre a ausência de Lica. Mitsuko exige que Telma fique com Tina, para impedir que a filha fique sozinha em casa. K1 conta para K2 que passou a noite em uma festa na casa de Lica com MB. Deco convida Tato para ser padrinho de Tonico. Todos gostam do vlog de Juca. Juca implica com Jota por causa de Ellen. Leide obriga Lica a se levantar da cama e ir para a escola. Benê tenta compor uma música. Malu anuncia as novas regras para o uso do uniforme da escola. Os alunos pressionam Clara por causa de Malu, e Ellen defende a menina. Lica desabafa com Leide e diz que teme ser igual a Edgar.

Quinta-feira - 26 de outubro

Leide conforta Lica. Os alunos confrontam Edgar sobre as atitudes de Malu e ameaçam deixar o Colégio Grupo. K2 se incomoda ao saber que Tato aceitou ser padrinho de Tonico e afirma que o namorado irá se arrepender. Edgar avisa a Malu que avaliará suas novas regras. Tina planeja como afastar Telma de casa para ficar sozinha com Anderson. Fio lamenta não encontrar Ellen na saída do colégio. Jota, Ellen e Juca pensam em um novo projeto tecnológico. Benê pede ajuda a Juca com a letra de sua música, e Guto sente ciúmes dos dois. Todos vão à cerimônia de Tonico, e Ellen e Tina vão atrás de Lica. Keyla comenta com as amigas que Nestor sugeriu que ela se casasse com Deco. Começa o ritual em homenagem a Tonico.

Sexta-feira - 27 de outubro

Nestor e Odaiuá partem de volta para Santos, e Roney comemora. Tato e Deco discutem sobre os cuidados com Tonico, e Keyla aparta os dois. Juca e Guto enviam letras de música para Benê, e Julinho pergunta se a irmã está namorando os dois. K1 sugere que K2 se aproxime de Keyla para apaziguar as desconfianças em relação a Tato. Dóris desconfia que K2 tenha mentido para ela. Os alunos confrontam Malu sobre o uso do uniforme escolar. Dóris avisa a K2 que convocará uma reunião com a mãe dela. Bóris aconselha MB, Tina e Guto a se unirem para resolver o problema com Malu. Dóris descobre o esquema de falsificações comandado por K2. Os alunos organizam um protesto contra Malu, e Clara desafia a mãe.

*** TEMPO DE AMAR ***

Reinaldo, Emília, Tiana, Justino, Inácio e Lucinda comemoram o Ano Novo João Miguel Júnior / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 24 de outubro

Vicente ajuda Maria Vitória. Teodoro pede que Lucerne o avise caso saiba do paradeiro de Maria Vitória. Inácio pede que Lucinda visite o empório em busca de notícias de Maria Vitória. Justino se anima com a ideia de fazer uma dupla musical com Inácio. Emília confronta Lucinda sobre Inácio. O jovem misterioso continua a perseguir Olímpia. Maria Vitória encontra Vicente novamente e conhece Carolina. Reinaldo conversa com Celeste sobre sua saúde. Em Morros Verdes, Fernão se irrita com Moniz por não pressionar José Augusto a assumir Tereza como filha. Delfina escuta quando Fernão chama Tereza de bastarda. No Rio, Emídio, marido de Carolina, conhece Vicente. Vicente repreende Conselheiro por não ter lhe contado sobre o casamento de Carolina. Inácio começa seu tratamento, e Falcão orienta Lucinda sobre seus cuidados. Emília vê quando Lucinda descarta os remédios de Inácio.

Terça-feira - 25 de outubro

No Rio, Lucinda diz a Reinaldo que guardará a medicação de Inácio, e Emília insinua ao irmão que ele deveria ser o responsável pelo tratamento do rapaz. Celeste e Conselheiro falam sobre o casamento de Carolina. Vicente cuida de Odete, que acarinha o sobrinho. Em Morros Verdes, Delfina conta a José Augusto que Fernão tem intenção de se casar com Tereza, caso ele a assuma como sua filha. Lucinda e Maria Vitória se encontram no empório no Rio. Geraldo anuncia a Maria Vitória que Inácio foi dado como morto, e a moça desmaia nos braços de Lucinda. Celeste pede que Bernardo encontre uma casa para ela perto da praia. Vicente sofre por Carolina. Edgar anuncia a Olímpia que seus pais chegarão ao Rio de Janeiro. Lucinda se finge amiga de Maria Vitória e a instala na pensão de Nicota. Lucinda despista Inácio sobre as cartas de Maria Vitória. Helena conforta Maria Vitória. Edgar leva um tiro. Inácio enxerga um clarão de luz.

Quarta-feira - 26 de outubro

Inácio perde novamente a visão do clarão de luz e fica aflito. Reinaldo afirma que Edgar deve ser transferido com urgência para um hospital. Olímpia se questiona sobre o atirador de Edgar. Matias guarda sua arma na pensão de Nicota. Isolina encontra uma luva no local onde Edgar sofreu o tiro e entrega a Olímpia. Inácio e Lucinda se beijam. Maria Vitória encontra a passagem de navio de Inácio e pensa em voltar a Portugal e encontrar Mariana. Falcão confirma a Inácio que o tratamento está surtindo efeito, e Lucinda se incomoda. Olímpia sofre com o estado de Edgar. Celeste percebe a troca de olhares entre Reinaldo e Eunice. Vicente revela aos pais de Edgar sobre o incidente com o rapaz. Matias é rude com Maria Vitória. Lucinda tem uma visão com Dalva e decide vigiar Maria Vitória. Em Morros Verdes, Delfina estranha quando um homem procura por José Augusto. Lucinda se oferece para pagar a passagem de Maria Vitória do Rio para Portugal.

Quinta-feira - 27 de outubro

Maria Vitória aceita o empréstimo de Lucinda, sem desconfiar das reais intenções da vilã. Inácio sente dores na cabeça e Tiana o ajuda. Nicota e Maria Vitória falam de Matias. Reinaldo diz a Olímpia que Edgar precisará de transfusão de sangue. Otávio, Artur e Agenor aceitam ser doadores de Edgar. Inácio sofre com dores, e Reinaldo descobre que os remédios dados por Lucinda são falsos. Emília observa Lucinda. Vicente analisa a luva encontrada por Isolina no local do crime contra Edgar. Lucerne libera Natália e Felícia para trabalhar em seu cabaré. Tomaso gosta do discurso político de Otávio, e Giuseppe se alarma. Hans e Januária chegam ao hospital para ver Edgar e falam com Reinaldo. Inácio anuncia que pode ver o vulto de Lucinda, que fica aflita. Maria Vitória se despede de Helena. Felícia provoca Teodoro, que garante que encontrará Maria Vitória. Vicente e Maria Vitória se encontram na pensão. Por carta, Irmã Assunção revela a José Augusto o paradeiro de Mariana em Portugal.

Sexta-feira - 28 de outubro

Em Morros Verdes, Delfina e Tereza estranham o comportamento de José Augusto. No Rio, Vicente comenta com Maria Vitória sobre o atentado contra Edgar e menciona a luva encontrada no local do crime. Maria Vitória desconfia de Matias. José Augusto afirma a Padre João que partirá em busca de sua neta em Portugal. Fernão obriga Moniz a pressionar José Augusto a reconhecer Tereza como sua filha. No Rio, Maria Vitória descobre a luva e o endereço de Olímpia nos pertences de Matias, e os leva para Vicente. Emília confronta Lucinda sobre os remédios de Inácio. Olímpia conta a Vicente sobre seu envolvimento com Matias, que decide deixar a pensão de Nicota. Lucinda dá o dinheiro da passagem de navio a Maria Vitória. Fernão é rude com Tereza em Morros Verdes, e Moniz o repreende. No Rio, a cirurgia de Edgar é bem-sucedida. Inácio consegue enxergar mais um pouco. Lucinda inventa para Inácio que Geraldo o acusa de ladrão. Matias observa Vicente com Maria Vitória.

Sábado - 29 de outubro

Matias ameaça Maria Vitória, e Vicente a defende. Matias é preso pela Polícia, e Justino e Tiana veem a cena. Januária e Hans agradecem Vicente e Maria Vitória pela prisão de Matias. Inácio afirma a Lucinda que irá ao encontro de Geraldo. Celeste questiona Eunice sobre Reinaldo. Emília comenta com Reinaldo que o irmão deveria casar-se novamente. Lucinda sonda Maria Vitória sobre a proximidade com Vicente. Januária exige que Olímpia se afaste de seu filho. Edgar desperta e chama por Olímpia. Helena sofre sem notícias de Natália e Felícia. Lucinda furta uma camisa de Inácio dos pertences de Maria Vitória. Em Morros Verdes, Delfina destrói a carta que Maria Vitória enviou para José Augusto. No Rio, Celeste sente dores e Bernardo e Eunice a ajudam. Vicente convida Maria Vitória para sair. Com a ajuda de Firmino, José Augusto sequestra Mariana em Portugal.



*** PEGA PEGA ***

Cíntia (Bruna Spínola) Victor Pollak / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 23 de outubro

Malagueta e Júlio se enfrentam. Eric se assusta com o orçamento da festa que Bebeth quer promover para os funcionários do hotel. Neide acusa Sandra Helena de ladra. Bebeth comenta com Luiza que desconfia de Malagueta. Rúbia gosta de saber que Pedrinho abrirá uma loja. Douglas avisa a Sandra Helena que ela não poderá mais se hospedar no hotel. Sandra Helena volta para a casa de Dulcina. Tânia incentiva Lourenço a não desistir de Luiza. Monteiro avisa a Antônia que tem informações importantes para contar.

Terça-feira - 24 de outubro

Monteiro revela a Antônia que o perito morreu na época da investigação do acidente de Mirella. Sandra Helena não cede ao pedido de Wanderley para pagar a fiança de Agnaldo. Natália conta a Douglas que viu Tânia beijar Dom no corredor do hotel. Antônia conta a Domênico sobre a investigação do acidente de Mirella. Domênico avisa a Antônia que marcou um encontro com Dalva. Athaíde conta a Lourenço que foi juiz. Dílson promove uma roda de samba no quiosque. Eric avisa aos funcionários do Carioca Palace que eles terão participação nos lucros do hotel. Sandra Helena decide comprar a casa onde Sabine morou. Sandra Helena convida Cíntia para morar com ela e a mãe. Malagueta coloca as provas do acidente de Mirella na pasta de Eric.

Quarta-feira - 25 de outubro

Malagueta diz a Maria Pia que Eric está com os dias contados. Cíntia sugere que Sandra Helena deva pagar a fiança de Agnaldo. Luiza aceita a carona de Lourenço para ir ao cartório, sem saber que é observada por Eric. Domênico pressente que a mulher do perito não quer mais falar com ele. Pedrinho aceita jantar na casa de Arlete, a fim de revelar às irmãs da taxista sobre o namoro do casal. Eric repreende Luiza por ela não ter lhe contado que esteve com Lourenço. Sabine vê Arlete deixando a suíte de Pedrinho. Mônica visita Evandro. Sandra Helena confronta Malagueta por ter armado a prisão de Cíntia.

Quinta-feira - 26 de outubro

Sandra Helena afirma a Malagueta que ele pagará pelo que fez. Mônica conta a Evandro onde está escondida. Sabine fica arrasada ao ouvir de Pedrinho que ele está apaixonado por outra mulher. Eric pergunta a Douglas se pode acessar as câmeras de segurança do seu computador. Maria Pia promete a Malagueta que será seu álibi, caso ele seja pego. Elza conta a Júlio que pressente que Arlete está apaixonada. Lourenço insiste em falar com Luiza.



Sexta-feira - 27 de outubro

Lourenço diz a Luiza que ouviu histórias sobre o acidente de Mirella e teme que algo possa acontecer com ela. Bebeth fica decepcionada com Eric ao saber que o pai a está vigiando pelas câmeras de segurança. Dalva pergunta a Domênico se ele está investigando a morte de seu marido. Siqueira alerta Domênico e Antônia sobre a possibilidade de Dalva estar sendo ameaçada. Borges não aceita o patrocínio de Eric. Cristóvão confessa a Dom que tem saudades de morar com Madalena. Elza e Prazeres se surpreendem ao saber que Arlete está namorando Pedrinho. Luiza pergunta a Eric se ele está monitorando as câmeras do hotel por sua causa. Domênico e Antônia entram na casa de Dalva e se assustam com o que encontram.

Sábado - 28 de outubro

Luiza e Eric discutem. Malagueta comenta com Maria Pia que Eric terá problemas com a polícia. Wanderley insiste para que Sandra Helena liberte Agnaldo. Douglas avisa a Gabriel que o matriculou na escola. Sandra Helena paga a fiança de Agnaldo. Pedrinho apresenta Arlete como sua namorada a Luiza e Eric. Lourenço conversa com Maria Pia sobre Athaíde. Domênico alerta a equipe para um e-mail com documentos comprometedores.

*** O OUTRO LADO DO PASAÍSO ***

Sergio Guizé e Bianca Bin formam o casal protagonista de "O Outro Lado do Paraíso" Raquel Cunha / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 23 de outubro



Clara e Josafá imploram para Jonas parar de procurar esmeraldas. Jonas provoca uma explosão e é soterrado. Mercedes tem uma visão e alerta Clara. Clara avisa a Josafá que trabalhará como professora no quilombo. Raquel apresenta Clara para as crianças e ela se surpreende ao saber que Renato presta assistência médica no mesmo povoado. Nádia comenta com Bruno que Sophia esconde uma filha fora do país. Gael viaja para o Jalapão e pede para conhecer o campo de capim dourado. Renato e Clara trocam elogios. Gael se encanta por Clara e pede que a moça seja sua guia turística no Jalapão. Elizabeth reclama das viagem de Henrique. Natanael pede a ajuda de Jô para acabar com o casamento do filho. Gael e Clara começam a namorar e Renato sente ciúmes. Raquel incentiva Renato a tentar conquistar a professora. Clara repreende Gael por sua atitude com Renato. Gael pede Clara em casamento.



Terça-feira - 24 de outubro



Clara aceita o pedido de Gael e anuncia sua decisão a Josafá. Sophia descobre que nas terras de Clara existe uma mina de esmeraldas e incentiva o casamento do filho. Natanael deixa Elizabeth insegura com os comentários sobre Henrique. Jô convida Elizabeth para a festa de seu aniversário. Renato se entristece com a notícia do casamento de Clara. Mercedes reza Clara e tem um mau pressentimento. Amaral questiona Sophia sobre os termos do contrato de casamento de Gael e Clara. Estela volta do exterior e Sophia fica furiosa. Lorena reclama porque Laura não chama Vinícius de pai. Clara e Gael se casam. Renato aparece na festa e Gael tem uma crise de ciúmes. Lívia marca um encontro com Renato. Gael é violento com Clara na noite de núpcias.

Quarta-feira - 25 de outubro



Gael tenta se desculpar com Clara. Elizabeth decide ir à festa de Jô e Natanael gosta. Em lua de mel no Rio de Janeiro, Clara conhece Elizabeth num shopping. Gael visita o tio Natanael. Elizabeth e Clara ficam amigas. Renato desconfia da agressividade de Gael. Gael é rude com Clara e rasga o cartão que Elizabeth lhe deu. Estela pede que seu banheiro seja adaptado e Sophia se irrita. Raquel começa a trabalhar na casa de Nádia e Bruno se surpreende com a beleza da moça. Mercedes questiona Josafá sobre o casamento de Clara. Renato e Lívia passam a noite juntos. Jô apresenta Renan para Elizabeth.

Quinta-feira - 26 de outubro

Elizabeth se incomoda com o atrevimento de Renan, mas aceita sair com ele para mostrar os seus croquis. Lívia convida Renato para jantar em sua casa. Gael e Clara voltam de viagem e Sophia convida o casal para jantar em sua casa. Rosalinda consola Estela. Nádia tenta humilhar Raquel e Gustavo a repreende. Bruno pede para Raquel cozinhar para ele. Rafael conta para Renato que a família de Lívia está quase falida. Clara questiona Gael sobre o motivo do jantar de Sophia. Leandra procura Mercedes. Renan e Elizabeth se encontram e Natanael comemora. Gael tenta iniciar uma discussão com Renato. Sophia diz que pode transformar o sítio de Clara em um garimpo e a neta de Josafá recusa a proposta.



Sexta-feira - 27 de outubro

Gael afirma a Clara que não sabia das intenções da mãe quando se casou com ela. Sophia garante a Lívia que irá explorar as esmeraldas. Lívia comenta com Renato sobre as esmeraldas. Sophia se irrita quando Josafá se recusa a autorizar o garimpo em suas terras. Clara e Gael passeiam pelo Jalapão. Jô convida Elizabeth para jantar e avisa Natanael. Clara encontra Renato no supermercado e se irrita ao ouvi-lo falar mal de Gael. Nádia se enfurece quando Raquel cozinha pratos típicos para Gustavo e seus filhos. Gael ajuda Estela. Elizabeth sai para o jantar com Jô e Natanael avisa seu detetive. Renan chega ao restaurante e Jô vai embora. Josafá se aconselha com Mercedes. Sophia embriaga Gael e o envenena contra Clara. Gael briga com Clara e ela pede o divórcio.

Sábado - 28 de outubro

Gael percebe o que fez e se desculpa com Clara. Lívia afirma a Renato que Sophia conseguirá as esmeraldas. Elizabeth discute com Renan e o detetive fotografa os dois. Natanael se surpreende ao ver a nora voltar para casa cedo e reclama com Jô. Clara vai à casa de Sophia para aprender a cozinhar. Gael não aceita a sugestão de Amaral para tentar convencer Clara a mudar de ideia sobre suas terras. Renato procura Josafá, que pede para o médico falar com Mercedes. Bruno convida Raquel para um passeio. Elizabeth fica abalada ao descobrir que Henrique viajará novamente e decide aceitar sair com Renan. Sophia incentiva Gael a sentir ciúmes de Clara. Bruno beija Raquel. Renan convence Elizabeth a ir a seu apartamento e a beija. Sophia embriaga o filho e insinua que Clara o traiu. Gael agride a esposa e a leva para o hospital. Renato vê o estado de Clara e insiste que ela denuncie Gael.