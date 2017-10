A GRANDE FAMÍLIA DO ALASCA – DISCOVERY, 20H40MIN

Discovery / Divulgação

Billy Brown, sua esposa Ami e os sete filhos do casal voltam à tela do Discovery com novos episódios a partir desta terça-feira. A família mudou-se temporariamente para a Califórnia, onde Ami está em fase de diagnóstico. Ela faz exames no hospital universitário local para averiguar um nódulo suspeito no pulmão. Com a família fora de “Broantown” – como eles batizaram suas terras na ilha de Chichagof, no Golfo do Alasca – Noah faz as vezes de guardião solitário da propriedade e das instalações.

A MULHER NO CINEMA – CANAL BRASIL, 21H

Apresentado por Simone Zuccolotto, o programa que estreia nesta terça reúne escritoras, pesquisadoras, atrizes, produtoras e diretoras para debater a relevância e o papel da mulher no cinema nacional. Cada episódio aborda um assunto diferente sobre a participação das mulheres nos sets de filmagem e mostra como elas vêm sendo retratadas na tela desde os anos 1930-1940.

O ÚLTIMO REINO – HISTORY, 21H45MIN

Baseada nos romances Crônicas Saxônicas, de Bernard Corwell, a série retorna com sua segunda temporada esta noite. Ambientada no século 9, a história se desenvolve em um contexto complexo rodeado de vingança, rivalidade, amor e lealdade, em que o guerreiro Uhtread (Alexander Dreymon) continua sua luta por Northumbria, sua terra natal. No episódio de hoje, o protagonista está no início de sua viagem ao norte para vingar a morte de Earl Ragnar e recapturar suas terras ancestrais de Bebbanburg.

TRUQUE DE MESTRE – TELECINE ACTION, 22H



Daniel Atlas (Jesse Eisenberg) é o carismático líder do grupo de ilusionistas chamado The Four Horsemen. O que poucos sabem é que, enquanto encanta o público com suas mágicas sob o palco, o grupo também rouba bancos em outro continente e ainda por cima distribui a quantia roubada.

CHICAGO P.D. – UNIVERSAL, 23h