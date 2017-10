Com direção de Felipe Nepumoceno e Walter Carvalho, Tony Ramos segue recebendo convidados para um batepapo informal intercalado com leitura de obras relacionadas à personalidade do participante. No episódio de hoje, o ator e apresentador se encontra com Ruy Guerra, com quem lê Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, de Tom Stoppard.