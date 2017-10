Milhares de pessoas tomaram o Anfiteatro Pôr do Sol para acompanhar o Festival Promessas, dedicado à música gospel Anderson Fetter / Agencia RBS

Ensolarado e com temperatura agradável, o domingo (22) foi convidativo para milhares de pessoas que tomaram o Anfiteatro Pôr do Sol, em Porto Alegre, para conferir uma maratona de shows de música gospel no Festival Promessas, dentro da programação da Festa Nacional da Música.

Famílias inteiras, desde as crianças até os adolescentes, adultos e idosos, se deslocaram para curtir o evento aberto à beira do Guaíba. Dentre os que preferiram assistir aos espetáculos um pouquinho mais longe do palco, muitos se acomodaram em cadeiras de praia ou estenderam lençóis no gramado, ao estilo piquenique. Em alguns pontos, a grama estava alta, o que não chegou a impedir que grupos de amigos e familiares se acomodassem. O público interagia com os artistas com devoção, entoando os cânticos e erguendo mãos aos céus.

Aline Beatriz Luz de Moraes, 32 anos, foi ao festival com a família. Equipada com cadeira de praia e tendo uma fita vermelha com a inscrição "Jesus" atada à cabeça, ela valorizou o fato de o evento ser gratuito.

- Por ser aberto, está excelente e bem organizado. Pessoas de todas as classes sociais estão se fazendo presentes aqui para louvar a Deus. São famílias inteiras. Se fosse cobrado, já poderia acontecer de não virem todos juntos - disse Aline.

Aline foi assistir os shows ao lado de familiares neste domingo Anderson Fetter / Agencia RBS

Enquanto a música rolava no anfiteatro, outras centenas de pessoas caminhavam, corriam e pedalavam na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, poucos metros distante. E havia dezenas de quiosques e ambulantes oferecendo comes e bebes. Havia muito churrasquinho e guloseimas como a cocada.

A organização do Festival Promessas confirmou 13 atrações no palco do Anfiteatro: Eli Soares, Bruna Karla, Regis Danese, Pregador Luo, Ton Carfi, Camila Campos, Alisson e Neide, André e Felipe, Anayle Sullivan, Maurício Paes, Paulo Figueiró, Fabinho Vargas e Tanlan.