Dois grandes eventos irão mobilizar parte da agenda cultural de Porto Alegre neste sábado (18) e domingo (19). Nos dois dias, será realizada a primeira edição do Festival Turá em Porto Alegre, no Anfiteatro Pôr do Sol, no trecho 2 da orla do Guaíba. No sábado, o cantor Thiaguinho traz o show Tardezinha para o estádio Beira-Rio.