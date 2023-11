O céu azul e a temperatura agradável deste domingo (5) fizeram com que os corredores da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre estivessem lotados até o cair da noite. A Praça da Alfândega foi tomada de milhares de leitores e leitoras de todas as idades ao longo do dia para aproveitar os saldos e as novidades.