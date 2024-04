As crises dos regimes democráticos se tornaram um relevante pano de fundo para a carreira acadêmica de Yascha Mounk. Cidadão norte-americano, o filho de judeus poloneses que migraram para a Alemanha Ocidental tornou-se um escritor com projeção internacional, destacando-se ao abordar temas como o impacto da globalização e da imigração na identidade das sociedades e o crescimento do populismo e do autoritarismo em várias partes do mundo.