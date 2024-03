Pobres Criaturas, do diretor grego Yorgos Lanthimos, levou quatro estatuetas do Oscar para a casa no dia 10 de março. Além das 11 indicações, o longa venceu as categorias de melhor figurino, melhor design de produção, melhor maquiagem e penteado e melhor atriz. Emma Stone, que viveu a protagonista, ganhou seu segundo Oscar na categoria (após La La Land, de 2016).