O novo espaço do Teatro Zé Rodrigues passa a operar neste sábado (27) no segundo piso do Praia de Belas Shopping (Av. Praia de Belas, 1.181), em Porto Alegre, em frente ao quiosque do McDonald's. O local, que agora conta com 80 lugares e um palco mais elevado para proporcionar uma melhor experiência ao público, também oferece bomboniere com pipoca doce e salgada.