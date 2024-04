Visitantes de todas as idades terão a oportunidade de conhecer o QG de Donatello, Michelangelo, Leonardo e Raphael na exposição Tartarugas Ninja: The Experience, que será inaugurada nesta quinta-feira (18) na Praça Erico Verissimo, no 1º piso do Shopping Iguatemi (Av. João Wallig, 1.800), na Capital. Com duração de cerca de 30 minutos, a experiência fica aberta de terça a sexta-feira, das 12h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 11h às 22h, até o dia 2 de junho.