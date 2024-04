A artista paraense Bárbara Savannah realiza uma intervenção inédita na parede de entrada do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440), em Porto Alegre, a partir desta segunda-feira (8). O processo de criação pode ser acompanhado pelo público diariamente, das 10h30min às 20h, até sexta-feira (12). Depois de finalizada, a obra poderá ser visitada no mesmo horário, de segunda a sábado, até 8 de junho, com entrada franca.